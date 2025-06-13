В ХАМАС отреагировали на удар Израиля по Ирану

В ХАМАС призвали мир осудить Израиль и положить конец его преступлениям

Палестинская радикальная группировка ХАМАС осудила атаку Израиля на Иран, призвав мир занять «единую позицию», чтобы сдержать еврейское государство и «положить конец его преступлениям». Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление.

«Агрессия [Израиля] представляет собой опасную эскалацию, которая грозит дестабилизацией региона и отражает настойчивое стремление экстремистского правительства Нетаньяху втянуть регион в открытую конфронтацию», — говорится в заявлении.

В ХАМАС назвали атаку «жестокой агрессией, представляющей собой вопиющее нарушение международных норм и конвенций», добавив, что она вновь подтвердила, что Израиль «представляет экзистенциальную угрозу всему региону».

ХАМАС выразил «полную солидарность с Исламской Республикой Иран» и выразил «глубочайшие соболезнования» руководству и народу Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль объявил о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по объектам в нескольких населенных пунктах, включая Тегеран и Нетенз. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и жилые комплексы, в которых находились представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

На этом фоне верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с обращением к гражданам. Он рассказал, что в результате атак не стало нескольких ученых и командиров. В то же время Хаменеи сообщил, что дал «свободу действий» иранским войскам в вопросе ответа на удары со стороны Израиля.

Ранее в США пригрозили разбомбить нефтяную инфраструктуру Ирана.