Евросоюзу нужно иметь не менее трех миллионов беспилотников в целях противостояния России. Об этом в интервью британскому телеканалу Sky News заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

«ЕС нужно иметь минимум 3 миллиона дронов, чтобы продержаться один год», — подчеркнул он.

По словам Кубилюса, у России на данный момент «может быть около пяти миллионов беспилотников». Российская армия, по его оценке, может использовать в небе «миллионы беспилотников».

До этого военный эксперт, член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России» капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявлял, что обвал фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ) возможен в том случае, если будет подавлена опасность от украинских беспилотников и преодолена линия обороны в Донбассе.

Ранее в Британии предупредили Украину о возможной катастрофе.