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В КНР сделали представление еврокомиссару за санкции против России

Минкоммерции Китая сделало представление еврокомиссару за антироссийские санкции
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Tyrone Siu/Reuters

Министр коммерции Китая Ван Вэньтао сделал серьезное представление еврокомиссару по торговой политике и экономической безопасности Марошу Шефчовичу в связи с антироссийскими санкциями Евросоюза. Об этом сообщается на сайте Минкоммерции КНР.

Встреча состоялась 22 июля в формате «онлайн».

В пресс-релизе говорится, что Ван Вэньтао и Шефчович уделили внимание важнейшим направлениям сотрудничества между ЕС и КНР.

«Кроме того, европейской стороне было сделано серьезное представление в связи с включением двух китайских финансовых учреждений в санкционный список ЕС, относящийся к 18-му пакету антироссийских рестрикций», — говорится в сообщении.

18 июля Совет Евросоюза утвердил 18-й пакет санкций в отношении России. Общее число лиц и организаций под антироссийскими санкциями Евросоюза превысило 2,5 тысячи. В рамках нового пакета, ЕС также вводит ограничения в отношении семи китайских компаний (три из них в Гонконге). В частности, под удар попали два региональных банка КНР: Suifenhe Rural Commercial Bank (SRCB) и Heihe Rural Commercial Bank (HRCB). После этого, китайская сторона заявила, что Пекин примет ответные меры для защиты национальных компаний.

Ранее в Китае призвали Евросоюз не вмешиваться в сотрудничество с Россией.

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