В «Талибане» выразили надежду, что США разморозят активы Афганистана

Афганистан надеется на разблокировку своих активов со стороны США в период правления победившего на выборах главы государства Дональда Трампа. Об этом заявил глава политического бюро движения «Талибан» (организация запрещена в России) в Катаре Сухейль Шахин, пишет РИА Новости.

«Мы хотим разморозки активов Банка Афганистана, поскольку значительная их часть принадлежит простым людям», — сказал он.

По словам представителя «Талибана», изначально граждане Афганистана открывали счета в частных банках. Однако эти финансовые организации передали полученные от людей средства в Центральный банк Афганистана, который перевел деньги в США.

В результате в 2021 году, когда к власти в государстве пришли члены движения «Талибан», американское руководство заморозило большую часть активов страны. Блокировке подверглись резервы Центрального банка Афганистана, общий размер которых составляет $9 млрд.

При этом Шахин подчеркнул, что Кабул будет добиваться от Вашингтона разморозки активов путем «позитивного воздействия». О чем именно идет речь, глава политического бюро уточнять не стал.

Ранее Трамп заявил, что мог бы избежать провала США в Афганистане.