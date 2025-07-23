В Госдуму внесут законопроект о повышении МРОТ до 50 тысяч рублей

Депутаты «СР» внесут в Госдуму проект об увеличении МРОТ до 50 тысяч рублей

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» («СР») намерены внести в нижнюю палату парламента законопроект, предполагающий увеличение с 1 января 2026 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 50 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости, в распоряжении которого оказался документ.

Автором инициативы стал председатель партии и руководитель думской фракции Сергей Миронов. Депутаты планируют внести документ в Госдуму 23 июля, отметили в пресс-службе «СР».

По словам Миронова, сумма в 50 тысяч рублей соответствует уровню, при котором граждане смогут удовлетворять свои базовые потребности. Он отметил, что с 2022 года наблюдается рост потребительских цен и инфляции, поэтому действующий уровень МРОТ нуждается в пересмотре.

На днях Минтруд сообщил, что в 2026 году МРОТ планируется повысить на 20,7%, до 27 093 рублей (в 2025 году он равен 22 440 рублям). Сейчас соответствующий законопроект размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативно-правовых актов. По данным ведомства, это напрямую затронет 4,6 млн россиян.

Комментируя сообщение Минтруда, профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов сказал, что повышение МРОТ на 20% отразится в первую очередь на бюджетниках, а также на низкоквалифицированных рабочих. Это объясняется тем, что к этому показателю привязаны тарифные ставки выплат. А занятые в коммерческом секторе изменений особо не почувствуют, отметил экономист.

Ранее экономист объяснил снижение уровня бедности в России.