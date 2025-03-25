Экономист объяснил снижение уровня бедности в России

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с kp.ru прокомментировал новость о том, что уровень бедности по итогам 2024 года стал самым низким в истории России.

«Влияние на этот показатель оказало и продолжает оказывать единое социальное пособие, которое выплачивается семьям с детьми, чьи доходы не достигают регионального прожиточного минимума», — отметил эксперт.

Кроме того, по его мнению, еще одним фактором снижения бедности в России стало увеличение МРОТ выше прожиточного минимума.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 2024 году доля россиян с доходами ниже границы бедности достигла исторически минимального уровня в 7,2%.

По ее словам, страна поступательно движется по показателям снижения бедности, уже достигнуты серьезные результаты.

Вице-премьер также подчеркнула, что российское правительство уделяет особое внимание снижению уровня бедности среди многодетных семей.

До этого депутат от партии КПРФ Сергей Гаврилов предложил установить надбавку к выплатам и субсидирование первоначального взноса по ипотеке для семей, где больше 10 детей.

Ранее в России заявили о росте благосостояния граждан.