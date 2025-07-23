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Россия заявила о серьезных последствиях выхода США из ЮНЕСКО

Дипломат Рынза: выход США из ЮНЕСКО вызовет серьезные последствия
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Антон Денисов/РИА Новости

Российская Федерация сожалеет о выходе США из ЮНЕСКО, так как этот шаг приведет к серьезным политическим и финансовым последствиям. Об этом временно исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ЮНЕСКО Кирилл Рынза заявил ТАСС.

Дипломат отметил, что с политической точки зрения при принятии решений не будет учитываться мнение целого региона. С финансовой же стороны вопроса выход Соединенных Штатов означает, что астрономическая задолженность Вашингтона перед ЮНЕСКО, которая превышает $600 млн, не будет погашена. Рынза подчеркнул, что США с 2011 года не платили взносы в регулярный бюджет. Поэтому выход США из ЮНЕСКО будет иметь для организации самые тяжелые последствия и скажется на жизнеспособности ряда проектов и программ.

22 июля Госдеп сообщил, что США выйдут из ЮНЕСКО с 2027 года. Вашингтон уже уведомил о своем решении руководство организации. В Госдепе отметили, что членство в ЮНЕСКО «не отвечает национальным интересам» США.

В связи с этим генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что решение США покинуть ЮНЕСКО вызывает сожаление.

Ранее в МИД РФ раскрыли сумму долга США перед ООН.

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