США объявили о выходе из ЮНЕСКО

Госдеп: США выйдут из ЮНЕСКО с 2027 года

Соединенные Штаты Америки (США) приняли решение покинуть учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению пресс-службы Госдепа, выход США из ЮНЕСКО состоится 31 декабря 2026 года.

Соединенные Штаты уже уведомили о своем решении руководство организации. В госдепе отметили, что членство в ЮНЕСКО «не отвечает национальным интересам» США.

Незадолго до этого зампредставителя Белого дома Анна Келли сообщила, что президент США Дональд Трамп принял решение о выходе его страны из ЮНЕСКО. По словам чиновника, данный шаг предпринят в связи с тем, что ЮНЕСКО якобы поддерживает «разжигающие рознь культурные и социальные цели, которые абсолютно противоречат здравым политическим мерам».

В мае Трамп в проекте бюджета на 2026 финансовый год предложил приостановить добровольные взносы в структуры ООН, включая ЮНЕСКО и регулярный бюджет организации.

Ранее стало известно о подготовке масштабной реформы ООН из-за недостатка финансирования.