Генсек ООН отреагировал на решение США покинуть ЮНЕСКО

Решение Соединенных Штатов покинуть учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) вызывает сожаление, считает генсек организации Антониу Гутерриш. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя секретаря Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь присоединяется к (гендиректору ЮНЕСКО Одре Азуле) в глубоком сожалении в связи с решением Соединенных Штатов», — заявил Дюжаррик.

22 июля госдеп сообщил, что США выйдут из ЮНЕСКО с 2027 года. Вашингтон уже уведомил о своем решении руководство организации. В госдепе отметили, что членство в ЮНЕСКО «не отвечает национальным интересам» США.

По данным New York Post., президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начал процедуру выхода еще в феврале. Для начала он поручил провести 90-дневную проверку присутствия США в ЮНЕСКО, уделив особое внимание расследованию любых «антисемитских или антиизраильских настроений внутри организации».

Ранее в МИД РФ раскрыли сумму долга США перед ООН.