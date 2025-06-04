В МИД РФ раскрыли долг США перед ООН

США являются крупнейшим должником Организации Объединенных Наций (ООН), размер долга уже превысил $3 млрд. Об этом в эфире радиостанции Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На сегодняшний день долг США перед ООН уже превысил отметку в $3 млрд», — сказала дипломат.

3 июня американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х призвал прекратить финансирование ООН. Таким образом он прокомментировал видео, на котором генсек ООН Антониу Гутерриш заявляет об использовании цифровых платформ для введения людей в заблуждение и организации вражды. Пользователь, который опубликовал в сети этот ролик, отметил, что всемирная организация якобы «объявила войну свободе слова».

До этого Маск призывал США выйти из НАТО и ООН.

Ранее генсек ООН Гутерриш заявил, что организация не развалится без денег США.