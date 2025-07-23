Президент Пезешкиан заявил о готовности Ирана нанести ответный удар по Израилю

Иран готов нанести удары по Израилю, если там примут решение возобновить атаки по территории Исламской республики. Об этом в интервью панарабскому телеканалу Al Jazeera заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.

Он отметил, что Иран готов к любым военным действиям со стороны еврейского государства и вновь может нанести удар вглубь территории Израиля. Пезешкиан напомнил, что в июне Иран ответил на израильские атаки мощными ударами. Он подчеркнул, что Тегеран не стремится к войне, но при этом не рассчитывает, что прекращение огня будет постоянным.

По словам президента, Израиль пытался изменить Исламскую республику, разрушить ее изнутри через хаос и удары по системе власти, но потерпел поражение.

22 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости Вашингтон вновь нанесет удары по ядерной инфраструктуре Ирана.

В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи не исключил в будущем проведения прямых переговоров с США.

Ранее верховный лидер Ирана пригрозил противникам «более сильным ударом».