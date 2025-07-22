В Иране не исключили возможность прямых равноправных переговоров с США

В будущем Тегеран может рассмотреть перспективу прямых переговоров с Вашингтоном. Об этом в интервью американскому телеканалу Fox News заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Отвечая на вопрос журналиста о готовности Исламской Республики к прямым переговорам с Соединенными Штатами, глава МИД отметил, что такой вариант развития событий возможен в будущем. Арагчи подчеркнул, что все будет зависеть от того, будет ли готов Вашингтон быть с Тегераном на равных, на основе взаимного уважения и взаимных интересов.

22 июля Арагчи заявил, что обогащение урана в стране было приостановлено после нанесения ударов Соединенными Штатами по ядерной инфраструктуре, однако власти Ирана не намерены отказываться от этой деятельности.

19 июля президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить новые иранские ядерные объекты, если они будут построены.

Ранее верховный лидер Ирана пригрозил противникам «более сильным ударом».