В Британии заявили о возможном вводе ЕС санкций против Украины

Spectator: Евросоюз может ввести санкции против Украины из-за решений по НАБУ

Европейский союз может ввести санкции против Киева из-за сокращения полномочий украинских антикоррупционных агентств. Об этом сообщает британский журнал Spectator.

В статье подчеркивается, что международные антикоррупционные организации и дипломаты стран Запада предупреждали президента Украины Владимира Зеленского о том, что принятие закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) может поставить под угрозу вступление страны в Евросоюз, а также вызвать санкции и отмену безвизового режима.

Издание считает, что Зеленский, решившись, несмотря на все предупреждения своих западных спонсоров, на сокращение полномочий антикоррупционных служб, совершил крупный политический просчет.

22 июля стало известно, что Зеленский подписал закон, фактически лишивший независимость НАБУ и САП.

По городам Украины прокатились митинги против принятия закона. В Киеве протестующие собрались у театра имени Ивана Франко. Организатором акцией акции протеста занимался Центр противодействия коррупции Украины. В митинге приняли участие мэр Виталий Кличко.

Ранее в России объяснили обыски и задержания в антикоррупционном бюро Украины.