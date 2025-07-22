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В Турции объяснили выбор дворца Чираган для переговоров России и Украины

РИА: выбор дворца Чираган для переговоров РФ и Украины связан с его вместимостью
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Александр Рюмин/РИА Новости

Выбор дворца Чираган в Стамбуле в качестве места проведения третьего раунда российско-украинских переговоров связан с его вместимостью, исторической значимостью и интересом со стороны делегаций. Об этом рассказал РИА Новости турецкий источник, знакомый с процессом.

«Во-первых, вместимостью: он — масштабный, громаднейший. Во-вторых, историческая значимость: это часть великой истории. Ну и делегациям, журналистам, которые освещали это мероприятие, он очень понравился, был огромный интерес», — уточнил источник.

По его словам, язык общения на переговорах РФ и Украины в Стамбуле определят сами делегации, при этом организаторы готовы предоставить любую помощь.

Кроме того, турецкий источник рассказал о большом интересе к предстоящему раунду переговоров со стороны мировых СМИ. Он отметил, что журналистов будет немало.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что темой нового раунда российско-украинских переговоров в Турции будут проекты меморандумов обеих сторон по урегулированию конфликта.

Ранее стало известно предварительное время начала встречи делегаций Москвы и Киева в Стамбуле.

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Переговоры в Стамбуле
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