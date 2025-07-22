Названо предварительное время начала переговоров России и Украины в Стамбуле

РИА Новости: начало переговоров РФ и Украины ожидается в среду в 19:00 мск

Начало переговоров России и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидается в 19:00 мск в среду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий источник.

«Ожидается, что переговоры между делегациями Российской Федерации и Украины начнутся в среду во дворце Чираган в 19.00 мск, но это еще не окончательная информация: дата и время уточняются», — сказал собеседник агентства.

Россия и Украина провели два раунда переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, обе встречи прошли в Стамбуле — 16 мая и 2 июня. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. По итогам второй встречи стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры с Россией могут пройти в Турции 23 июля.

Инициатором проведения встречи впервые стал Киев. Какие темы станут главными для обсуждения на этот раз и почему Украина пытается перехватить дипломатическую инициативу — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле не стали оценивать сроки урегулирования конфликта на Украине.