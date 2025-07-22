Стало известно, сколько может продлиться третий раунд переговоров РФ с Украиной

РИА: третий раунд переговоров по Украине вряд ли будет продлен на вторые сутки

Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины запланирован на среду, 23 июля, однако его продление на вторые сутки маловероятно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецкой власти.

До этого сообщалось, что начало переговоров России и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидается в 19:00 мск в среду.

«Ожидается, что переговоры между делегациями Российской Федерации и Украины начнутся в среду во дворце Чираган в 19.00 мск, но это еще не окончательная информация: дата и время уточняются», — сказал собеседник агентства.

Россия и Украина провели два раунда переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, обе встречи прошли в Стамбуле — 16 мая и 2 июня. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. По итогам второй встречи стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры с Россией пройдут в Турции 23 июля. Инициатором проведения встречи впервые стал Киев. Какие темы станут главными для обсуждения на этот раз и почему Украина пытается перехватить дипломатическую инициативу — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал три сценария переговоров в Стамбуле.