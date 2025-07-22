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В Германии назвали условие поставки двух систем Patriot Украине

Писториус: ФРГ может поставить Украине две системы Patriot при условии их замены
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Global Look Press

Немецкие власти готовы поставить Украине две системы ПВО Patriot, если появится гарантия их скорейшей замены, заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус. Его цитирует телеканал NTV.

«Мы можем отдать две системы с нашей стороны, но этого не произойдет, если мы не будем иметь надежной гарантии того, что получим им замену в течение 6-8 месяцев», — сказал министр.

Он объяснил, что бундесвер не сможет обучать собственных военнослужащих обращению с Patriot, если у армии не будет хватать комплексов.

14 июля президент США Дональд Трамп пообещал Киеву поставить новое оружие и технику, в том числе ЗРК Patriot. Глава Белого дома не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать Вооруженным силам Украины (ВСУ), однако добавил, что Евросоюз должен будет возместить США их стоимость.

22 июля газета Associated Press сообщила, что в НАТО до сих пор не согласовали поставки вооружений Украине.

Ранее Мерца обвинили в разрушении надежд Украины.

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