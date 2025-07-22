НАТО до сих пор не согласовало поставку Украине военной помощи

AP: НАТО все еще согласовывает поставки Украине военной помощи

Страны НАТО все еще согласовывают поставки Украине военной помощи. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Associated Press.

«Высокопоставленный чиновник НАТО сказал, что альянс все еще согласовывает поставку другой военной помощи — боеприпасов и артиллерийских патронов», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что Украина в первую очередь ожидает системы ПВО Patriot.

14 июля Трамп пообещал Киеву поставить новое оружие и технику, в том числе ЗРК Patriot. Глава Белого дома не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать Вооруженным силам Украины (ВСУ), однако добавил, что Евросоюз должен будет возместить США их стоимость.

Как сообщил глава минобороны ФРГ Борис Писториус, Германия и США уже договорились о поставках Украине пяти систем Patriot.

Ранее генсек НАТО призвал страны альянса закупать у США больше оружия для Киева.