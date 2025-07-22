На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

НАТО до сих пор не согласовало поставку Украине военной помощи

AP: НАТО все еще согласовывает поставки Украине военной помощи
true
true
true
close
Yves Herman/Reuters

Страны НАТО все еще согласовывают поставки Украине военной помощи. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Associated Press.

«Высокопоставленный чиновник НАТО сказал, что альянс все еще согласовывает поставку другой военной помощи — боеприпасов и артиллерийских патронов», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что Украина в первую очередь ожидает системы ПВО Patriot.

14 июля Трамп пообещал Киеву поставить новое оружие и технику, в том числе ЗРК Patriot. Глава Белого дома не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать Вооруженным силам Украины (ВСУ), однако добавил, что Евросоюз должен будет возместить США их стоимость.

Как сообщил глава минобороны ФРГ Борис Писториус, Германия и США уже договорились о поставках Украине пяти систем Patriot.

Ранее генсек НАТО призвал страны альянса закупать у США больше оружия для Киева.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами