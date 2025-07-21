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В США сделали прогноз после выпада Трампа в адрес России

The Hill: нынешний подход Трампа к конфликту на Украине обречен на провал
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Suzanne Plunkett/Pool/Reuters

Нынешняя политика президента США Дональда Трампа относительно Украины «обречена на провал». Об этом пишет The Hill.

Отмечается, что подход политика — эскалация военных поставок Украине наравне с угрозой карательных мер против деловых партнеров России — едва ли приведет к миру в республике.

Вместо этого американский президент может своими действиями затянуть украинский конфликт, говорится в статье. Автор отмечает, что президент России Владимир Путин не откажется от целей военной операции из-за решения Трампа увеличить помощь Украине.

Издание считает, что настоящий путь к миру лежит не через ультиматумы, а через дипломатию, признающую законные интересы всех сторон.

Президент США Дональд Трамп 14 июля объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО, в том числе ПВО Patriot. Кроме того, политик выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против России и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что в Европе боятся, что Трамп снова поменяет позицию по Украине.

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