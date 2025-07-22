Премьер Украины заявила, что проблема коррупции в стране «преувеличена»

Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила Bloomberg, что проблема коррупции в стране преувеличена украинцами.

«Если честно, в украинском обществе и некоторых социальных группах эта проблема преувеличивается и переоценивается», — сказала она.

По ее словам, наблюдатели из других стран оценивают ситуацию на Украине, опираясь на другие параметры. При этом, о каких именно критериях идет речь, она не указала.

Накануне служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). После этого спецслужба заочно предъявила обвинение в госизмене депутату Верховной рады от запрещенной партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Федору Христенко, уехавшему из страны. По версии следствия, парламентарий отвечал за усиление российского влияния на НАБУ.

Позднее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Ранее в Британии заявили о подготовке Зеленского к побегу из Киева.