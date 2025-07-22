На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Украины заявила, что проблема коррупции в стране «преувеличена»

Премьер Украины Свириденко: проблема коррупции в стране преувеличена украинцами
true
true
true
close
Keystone Press Agency/Global Look Press

Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила Bloomberg, что проблема коррупции в стране преувеличена украинцами.

«Если честно, в украинском обществе и некоторых социальных группах эта проблема преувеличивается и переоценивается», — сказала она.

По ее словам, наблюдатели из других стран оценивают ситуацию на Украине, опираясь на другие параметры. При этом, о каких именно критериях идет речь, она не указала.

Накануне служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). После этого спецслужба заочно предъявила обвинение в госизмене депутату Верховной рады от запрещенной партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Федору Христенко, уехавшему из страны. По версии следствия, парламентарий отвечал за усиление российского влияния на НАБУ.

Позднее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Ранее в Британии заявили о подготовке Зеленского к побегу из Киева.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами