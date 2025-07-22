В ЮНЕСКО оценили решение США выйти из организации

Гендиректор ЮНЕСКО Азуле: решение США о выходе из организации было ожидаемым

Решение Соединенных Штатов о выходе из учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) было ожидаемым. Об этом заявила Одри Азуле, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что организация подготовилась к такому развитию событий, это не повлияет на работу ЮНЕСКО.

22 июля Госдеп сообщил, что США выйдут из ЮНЕСКО с 2027 года. Вашингтон уже уведомил о своем решении руководство организации. В Госдепе отметили, что членство в ЮНЕСКО «не отвечает национальным интересам» США.

Незадолго до этого зампредставителя Белого дома Анна Келли заявила, что президент США Дональд Трамп принял решение о выходе его страны из ЮНЕСКО. По словам чиновника, данный шаг предпринят в связи с тем, что ЮНЕСКО якобы поддерживает «разжигающие рознь культурные и социальные цели, которые абсолютно противоречат здравым политическим мерам».

Ранее сообщалось, что четыре исторических объекта Башкирии хотят внести в список ЮНЕСКО.