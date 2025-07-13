Четыре исторических объекта Башкирии хотят внести в список ЮНЕСКО

Досье на включение в список ЮНЕСКО еще 4 объектов наследия готовят в Башкирии

Власти Башкирии готовят досье на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО четырех исторических объектов. Об этом сообщил глава регионов Радий Хабиров.

Речь идет о шиханах Торатау, Юрактау и Куштау, а также о комплексе Воскресенского медеплавильного завода.

Хабиров также сообщил, что организация всемирного наследия ЮНЕСКО включила в свой список наскальные рисунки в Каповой пещере (Шульган-Таш), расположенной на реке Белой в Башкортостане

«Сегодня в Париже экспертное сообщество единогласно проголосовало за включение наскальной живописи Каповой пещеры в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО», — написал он.

Данное решение он назвал историческим для республики.

В конце прошлого года опрос показал, что почти треть (27%) россиян считают необходимым включить в список нематериального наследия ЮНЕСКО холодец. По их мнению, это блюдо является главным на зимних застольях, поэтому заслуживает получить такой статус.

Ранее всемирный фонд памятников включил Луну в список уязвимых объектов культурного наследия.