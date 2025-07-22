США покинут ЮНЕСКО

Келли: Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО

Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе его страны из ЮНЕСКО. Об этом сообщила зампредставителя Белого дома Анна Келли, передает газета The New York Post.

По словам чиновника, Трамп принял такое решение ввиду того, что ЮНЕСКО якобы поддерживает «разжигающие рознь культурные и социальные цели, которые абсолютно противоречат здравым политическим мерам».

Издание напоминает, что в феврале глава Белого дома постановил провести оценку присутствия США в ЮНЕСКО.

Келли добавила, что должностные лица из администрации Трампа возразили против мер ЮНЕСКО по продвижению «разнообразия, равенства и инклюзивности» (DEI), а также против ее пропалестинской и прокитайской направленности.

В мае Трамп в проекте бюджета на 2026 финансовый год предложил приостановить добровольные взносы в структуры ООН, включая ВОЗ, ЮНЕСКО и регулярный бюджет организации.

Комментируя решение Трампа, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация не развалится после сокращения финансирования со стороны Соединенных Штатов.

Ранее стало известно о подготовке масштабной реформы ООН из-за недостатка финансирования.