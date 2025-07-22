Политолог: атаки на антикоррупционное бюро Украины продолжатся

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) было создано США для управления правоохранительными органами страны извне и получило огромную власть, будучи вне зоны влияния силовиков. Однако сейчас, у Киева появилась возможность вывести орган из поля зрения Вашингтона, скрыв тем самым коррупционные преступления. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказала политолог Лариса Шеслер, комментируя обыски в бюро.

«Члены Демократической партии США потеряли весомую часть рычагов управления НАБУ, а в Госдепе происходят кадровые пертурбации. В итоге, в Вашингтоне за бюро, по сути, никому заступиться. Послы стран ЕС взяли на себя ношу по защите украинской структуры. Возможно, в Брюсселе хотят переориентировать ее на себя», — допустила эксперт.

Атаки на структуру продолжатся, и Европа в данном случае вряд ли сможет повлиять на Киев, поскольку не хочет терять «украинский проект», считает Шеслер.

Накануне стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) и офис генпрокурора проводят обыски у сотрудников НАБУ.

22 июля Верховная Рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

По мнению председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова, президент Украины Владимир Зеленский решился на зачистку бюро в связи с имеющимся на него компроматом.

Ранее в США назвали ахиллесову пяту Украины.