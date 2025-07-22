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Лавров анонсировал вторую конференцию министров России и Африки

Лавров: второй министерский форум РФ — Африка состоится в текущем году в Египте
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Pavel Bednyakov, Pool/AP

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что вторая министерская конференция Россия — Африка запланирована на осень текущего года в Египте. Его слова приводит ТАСС.

«Посвятили внимание подготовке ко второму министерскому форуму, который планируется провести осенью нынешнего года в Египте», — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам встречи с руководителем внешнеполитического ведомства Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш.

До этого Лавров заявил, что Россия и далее будет оказывать содействие африканским странам в обеспечении безопасности. По его словам, Москва будет помогать заинтересованным африканским государствам в укреплении их обороноспособности и противодействии терроризму, обеспечении продовольственной и энергетической безопасности.

Переговоры министров иностранных дел России и Мозамбика проходят 22 июля в Москве.

На этой встрече Мария Мануэла душ Сантуш Лукаш поблагодарила Россию за поддержку Мозамбика в борьбе за независимость, которая была провозглашена в стране 25 июня 1975 года. Она напомнила, что РФ всегда была рядом с республикой и оказывала поддержку. По словам главы дипведомства, россияне всегда присутствовали в Мозамбике: медики, солдаты, военные инструкторы и геологи.

Ранее глава МИД Мозамбика раскрыла, каким словом называет Лаврова.

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