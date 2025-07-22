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Глава МИД Мозамбика раскрыла, каким словом называет Лаврова

Глава МИД Мозамбика призналась, что называет Лаврова старшим братом
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Алексей Майшев/РИА Новости

Глава МИД Мозамбика Мария Мануэла душ Сантуш Лукаш призналась, что называет министра иностранных дел России Сергея Лаврова старшим братом. Об этом она заявила во время переговоров в Москве, пишет РИА Новости.

«В Африке я называю вас (Лаврова. — «Газета.Ru») старшим братом. Итак, господин министр иностранных дел, мой старший брат, я бы хотела в первую очередь поблагодарить вас за то, что я вернулась в этот чудесный город», — сказала Лукаш с улыбкой.

Она назвала Москву очень красивым и современным городом и добавила, что всегда советует всем ее посетить.

Переговоры министров иностранных дел России и Мозамбика проходят 22 июля в Москве.

На этой же встрече Мария Мануэла душ Сантуш Лукаш поблагодарила Россию за поддержку Мозамбика в борьбе за независимость, которая была провозглашена в стране 25 июня 1975 года. Она напомнила, что РФ всегда была рядом с республикой и оказывала поддержку. По словам главы дипведомства, россияне всегда присутствовали в Мозамбике: медики, солдаты, военные инструкторы и геологи.

Ранее Путин рассказал, что объединяет Африку и Россию.

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