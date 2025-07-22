Глава МИД Мозамбика раскрыла, каким словом называет Лаврова

Глава МИД Мозамбика Мария Мануэла душ Сантуш Лукаш призналась, что называет министра иностранных дел России Сергея Лаврова старшим братом. Об этом она заявила во время переговоров в Москве, пишет РИА Новости.

«В Африке я называю вас (Лаврова. — «Газета.Ru») старшим братом. Итак, господин министр иностранных дел, мой старший брат, я бы хотела в первую очередь поблагодарить вас за то, что я вернулась в этот чудесный город», — сказала Лукаш с улыбкой.

Она назвала Москву очень красивым и современным городом и добавила, что всегда советует всем ее посетить.

Переговоры министров иностранных дел России и Мозамбика проходят 22 июля в Москве.

На этой же встрече Мария Мануэла душ Сантуш Лукаш поблагодарила Россию за поддержку Мозамбика в борьбе за независимость, которая была провозглашена в стране 25 июня 1975 года. Она напомнила, что РФ всегда была рядом с республикой и оказывала поддержку. По словам главы дипведомства, россияне всегда присутствовали в Мозамбике: медики, солдаты, военные инструкторы и геологи.

Ранее Путин рассказал, что объединяет Африку и Россию.