Алиев выразил благодарность Трампу за публикацию своей речи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за публикацию фрагмента его речи на глобальном медиафоруме в Шуше. Об этом говорится в соцсети X главы Республики.

«‎Хочу выразить благодарность президенту Дональду Трампу за то, что он поделился моим выступлением на своей социальной платформе по поводу партнерства между США и Азербайджаном, а также за его приверженность повестке мира — как в глобальном масштабе, так и в нашем регионе — которую я озвучил на Глобальном медиафоруме в Шуше»‎, — написал Алиев.

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