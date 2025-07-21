Стало известно о новом этапе эскалации конфликта между Москвой и Баку

Россия и Азербайджан перешли на новый этап эскалации конфликта после решения азербайджанского президента Ильхама Алиева подать иск в международные судебные инстанции в связи с крушением самолета компании Azerbaijan Airlines в декабре прошлого года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Политик заявил, что генеральный прокурор Азербайджана направляет запросы главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, а в ответ получает лишь формулировку «следствие продолжается». Алиев назвал такую позицию контрпродуктивной.

В феврале была опубликована полная расшифровка переговоров экипажа разбившегося самолета. Из нее следует, что экипаж лайнера самостоятельно принял решение лететь в Баку, а затем — в казахстанский Актау (отказавшись перед этим садиться в аэропортах Махачкалы и Минвод) после того, как изначально дважды не смог приземлиться в аэропорту Грозного.

Пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Актау утром 25 декабря 2024 года. Лайнер направлялся из Баку в Грозный, незадолго до авиакатастрофы экипаж запрашивал экстренную посадку в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

Ранее Алиев потребовал компенсаций для пострадавших при крушении самолета AZAL.