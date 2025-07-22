На Украине арестовали сотрудника элитного подразделения НАБУ

Шевченковский суд Киева арестовал без права внесения залога сотрудника Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Сергея Гусарова, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Служба безопасности Украины (СБУ) после обысков в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) сообщила о задержании сотрудника центрального аппарата бюро, который якобы занимался шпионажем в пользу России. В службе не называли имени задержанного, однако сотрудники ведомства сообщали, что это задержанный работал в самом элитном, закрытом подразделении «Д-2».

По данным издания, речь идет именно о Гусарове, которого суд во вторник заключил под стражу. Мужчина в ходе заседания заявил, что готов сотрудничать с правоохранительными органами и предоставить доступ к своему телефону, а также пройти полиграф. Адвокат Гусарова просил о домашнем аресте, однако суд не удовлетворил его ходатайство.

До этого Служба безопасности Украины после обысков в Национальном антикоррупционном бюро заочно предъявила обвинения депутату Верховной рады от запрещенной партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Федору Христенко, уехавшему из страны. По версии следствия, парламентарий отвечал за усиление российского влияния на НАБУ.

Ранее депутат Рады раскрыла, кто инициировал обыски в антикоррупционном бюро Украины.