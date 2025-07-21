На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Западные СМИ начали очернять образ Зеленского

Дизен: западные СМИ начали негативно писать о Зеленском, катастрофа очевидна
true
true
true
close
Stephanie Lecocq/Reuters

Западные СМИ начали развенчивать образ президента Украины Владимира Зеленского. На это обратил внимание профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети X.

«С образом Зеленского как еще одного Черчилля покончено, и в СМИ появилось критическое освещение событий, которое ранее назвали бы «российской пропагандой». Надвигающаяся катастрофа очевидна, и общественность готовят к изменению информационной повестки», — отмечается в сообщении.

20 июля американский журналист Такер Карлсон заявил, что Зеленский «не считает украинцев людьми» и относится к ним «как к животным или рабам». По словам Карлсона, украинский лидер отправляет на передовую разных людей, в том числе с особенностями развития. Говоря об этом, журналист вспомнил историю с мобилизацией человека с синдромом Дауна.

До этого газета Financial Times писала, что Зеленский столкнулся с обвинениями со стороны политиков и активистов Украины в подавлении оппозиции и «скатывании к авторитаризму».

Возмущение, как пишет FT, возросло после того, как недавно сотрудники Государственного бюро расследований Украины пришли в дом борца с коррупцией Виталия Шабунина в Харькове и изъяли телефоны, ноутбуки и планшеты.

Ранее на Западе осудили Зеленского за видео с награждением мальчика из Дании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами