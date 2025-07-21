Западные СМИ начали развенчивать образ президента Украины Владимира Зеленского. На это обратил внимание профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети X.

«С образом Зеленского как еще одного Черчилля покончено, и в СМИ появилось критическое освещение событий, которое ранее назвали бы «российской пропагандой». Надвигающаяся катастрофа очевидна, и общественность готовят к изменению информационной повестки», — отмечается в сообщении.

20 июля американский журналист Такер Карлсон заявил, что Зеленский «не считает украинцев людьми» и относится к ним «как к животным или рабам». По словам Карлсона, украинский лидер отправляет на передовую разных людей, в том числе с особенностями развития. Говоря об этом, журналист вспомнил историю с мобилизацией человека с синдромом Дауна.

До этого газета Financial Times писала, что Зеленский столкнулся с обвинениями со стороны политиков и активистов Украины в подавлении оппозиции и «скатывании к авторитаризму».

Возмущение, как пишет FT, возросло после того, как недавно сотрудники Государственного бюро расследований Украины пришли в дом борца с коррупцией Виталия Шабунина в Харькове и изъяли телефоны, ноутбуки и планшеты.

Ранее на Западе осудили Зеленского за видео с награждением мальчика из Дании.