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В правительстве РФ рассказали, где чаще всего работают ветераны СВО

Голикова: ветераны СВО чаще всего работают в сфере транспорта и строительства
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Станислав Красильников/РИА Новости

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что ветераны СВО чаще всего работают в сфере транспорта, торговли и строительства. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, в центры занятости обратились более 10,5 тысяч участников СВО и членов их семей. Голикова уточнила, что вопрос трудоустройства ветеранов СВО находится на особом контроле президента России Владимира Путина. Военным и их семьям помогают трудоустроиться и получить дополнительное образование.

«Наибольшее число демобилизованных участников СВО занято в обрабатывающих производствах, транспорте, торговле, строительстве и государственном управлении. Для обеспечения трудоустройства участников СВО и членов их семей предусмотрен ряд мер», — пояснила Голикова.

До этого член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что в России сохраняется достаточно низкая безработица и высокая потребность в кадрах, поэтому найти работу не должно составить проблем.

По ее словам, количество вакансий на рынке труда вдвое превышает количество людей, находящихся в активном поиске работы. Помимо этого, россиянам доступны повышение квалификации и получение дополнительного профессионального образования.

Ранее стало известно, сколько россиян получили звание Героя России.

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