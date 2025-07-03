На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пекин намерен сократить двухдневный саммит лидеров ЕС и КНР

Bloomberg: Пекин намерен сократить намеченный на конец июля саммит ЕС и КНР
true
true
true
close
Shutterstock

Правительство Китая планирует сократить продолжительность саммита Европейского союза (ЕС) и Китайской Народной Республики (КНР), запланированного на конец июля, до одного дня. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По имеющейся информации, изначально предполагалось проведение двухдневного саммита. 24 июля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта планировали провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, а 25 июля посетить город Хэфэй. Однако, по данным источников, саммит ограничится только встречей в китайской столице.

Подчеркивается, что планы могут быть скорректированы до момента их окончательного утверждения.

Агентство отмечает, что сокращение продолжительности саммита свидетельствует о росте напряженности в отношениях между Брюсселем и Пекином.

До этого министр иностранных дел КНР Ван И выразил уверенность, что мир не погрузится в хаос, если Китай и Европейский союз будут придерживаться многосторонности.

Ранее в МИД Китая отреагировали на возможное введение санкций ЕС против банков КНР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами