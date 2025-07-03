Пекин намерен сократить двухдневный саммит лидеров ЕС и КНР

Правительство Китая планирует сократить продолжительность саммита Европейского союза (ЕС) и Китайской Народной Республики (КНР), запланированного на конец июля, до одного дня. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По имеющейся информации, изначально предполагалось проведение двухдневного саммита. 24 июля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта планировали провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, а 25 июля посетить город Хэфэй. Однако, по данным источников, саммит ограничится только встречей в китайской столице.

Подчеркивается, что планы могут быть скорректированы до момента их окончательного утверждения.

Агентство отмечает, что сокращение продолжительности саммита свидетельствует о росте напряженности в отношениях между Брюсселем и Пекином.

До этого министр иностранных дел КНР Ван И выразил уверенность, что мир не погрузится в хаос, если Китай и Европейский союз будут придерживаться многосторонности.

Ранее в МИД Китая отреагировали на возможное введение санкций ЕС против банков КНР.