В Индии протестующие заблокировали работу парламента

В Индии обе палаты парламента не могут продолжить работу второй день подряд из-за выступлений представителей оппозиции, требующих обсуждения операции «Синдур». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания.

В публикации говорится, что заседания парламентариев уже дважды приходилось откладывать. Во вторник, согласно сообщению, в нижней палате планировали обсудить вопросы, связанные с фермерами.

Один из спикеров Ом Бирла, обращаясь к оппозиции, заявил, что они не хотят, чтобы палата продолжала свою работу, не хотят обсуждать вопросы фермеров. Он подчеркнул, что представители оппозиции не могут приносить плакаты в палату.

Похожая ситуация произошла в парламенте днем ранее.

Оппозиция отстаивает право обсуждения теракта, который произошел 22 апреля. Вооруженная группировка атаковала группу туристов в Пахалгаме, одном из самых посещаемых городов индийского региона Джамму и Кашмир, в результате чего 26 человек получили несовместимые с жизнью травмы, среди них было 25 граждан Индии и один гражданин Непала. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», являющаяся ответвлением радикальной террористической организации «Лашкар-и-Тайба» (организация запрещена в России), которая базируется в Пакистане.

Кроме того, оппозиция хочет предать огласке военную операцию «Синдур», которую Индия начала 6 мая. Она была направлена против инфраструктуры в Пакистане, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам.

Ранее стало известно, когда Индия выведет из эксплуатации истребители МиГ-21.