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Во Франции сообщили о разработке нового пакета санкций против России

МИД Франции: начали разработку мер для нового пакета санкций ЕС против России
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Министерство иностранных дел Франции приступило к подготовке предложений по новому пакету санкций Евросоюза против России. Об этом в эфире радио France Inter заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

«Я уже попросил свои команды подготовить новый, еще более жесткий пакет санкций, чтобы заставить [Россию] сделать это», — заявил он.

По словам министра, речь идет о санкциях на уровне ЕС, а не конкретно Франции, поскольку экономический вес всех стран объединения позволит осуществлять попытки давления на Россию в координации с США. Барро подчеркнул, что рассчитывает на быстрое принятие нового пакета европейских санкций.

Он добавил, что именно французская сторона отвечала за принятие 17-го пакета санкций в мае.

До этого Барро сообщил, что посетит Украину для участия в конференции послов. По данным французских СМИ, министр уже прибыл в Киев.

18 июля в Евросоюзе приняли новый, 18-й пакет санкций против России. По словам главы Евродипломатии Каи Каллас, новые рестрикции — одни из самых жестких — позволят «урезать военный бюджет Кремля». В Литве считают, что благодаря новым ограничениям у Москвы «закончатся деньги». Что вошло в обновленный перечень санкций ЕС — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил о необходимости дальнобойных ударов по России.

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