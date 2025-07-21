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Зеленский заявил о необходимости дальнобойных ударов по России

Зеленский заявил о необходимости дальнобойных ударов по территории России
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Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил о необходимости нанесения дальнобойных ударов по территории России.

Зеленский считает, что »Москва должна остаться без логистики», отмечая, что такие удары необходимы в ответ на действия России.

Также украинский президент заявил, что Киеву требуется больше систем противовоздушной обороны на фоне российских ударов по украинской территории. Зеленский среди прочего выразил уверенность, что западные партнеры должны усилить поддержку.

Зеленский поблагодарил западные страны за продвижение санкций против России и подчеркнул, что их влияние якобы «уже ощущается, несмотря на заявления Москвы».

Также украинский президент сообщил, что поручил главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Сырскому, министру обороны страны Денису Шмыгалю и секретарю Совета национальной безопасности и обороны республики Рустему Умерову увеличить финансирование производства и поставок беспилотных летательных аппаратов.

По словам Зеленского, речь идет о дронах для фронта и для защиты украинских городов. Глава государства добавил, что на следующей неделе будут подписаны соответствующие дополнительные контракты.

Ранее в Госдуме ответили на призыв немецкого генерала бить по аэродромам России.

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