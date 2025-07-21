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Глава МИД Франции прибыл на Украину

Глава МИД Франции Барро прибыл в Киев для участия в конференции послов
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Gonzalo Fuentes/Reuters

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что посетит Украину для участия в конференции послов. Соответствующий пост опубликован на его странице в X.

«Я отправляюсь в Киев. Я приму участие в конференции послов», — написал дипломат.

По данным французских СМИ, министр уже прибыл в Киев.

До этого Управление государственной охраны Украины сообщило, что центр Киева будет перекрыт в понедельник, 21 июля, из-за визита иностранных делегаций.

14 июля Украину посетил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог. Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что на встрече с Келлогом они «обсудили путь к миру и то, что мы можем сделать вместе, чтобы его приблизить». В частности, стороны поговорили об усилении противовоздушной обороны Украины, производстве оружия, закупках оборонительного вооружения вместе с Европой и антироссийских санкциях. Зеленский поблагодарил американские власти за поддержку и «положительные решения».

Ранее в МИД сообщили о готовности делегации РФ к новым переговорам с Украиной.

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