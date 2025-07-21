Глава МИД Франции прибыл на Украину

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что посетит Украину для участия в конференции послов. Соответствующий пост опубликован на его странице в X.
«Я отправляюсь в Киев. Я приму участие в конференции послов», — написал дипломат.
По данным французских СМИ, министр уже прибыл в Киев.
До этого Управление государственной охраны Украины сообщило, что центр Киева будет перекрыт в понедельник, 21 июля, из-за визита иностранных делегаций.
14 июля Украину посетил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог. Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что на встрече с Келлогом они «обсудили путь к миру и то, что мы можем сделать вместе, чтобы его приблизить». В частности, стороны поговорили об усилении противовоздушной обороны Украины, производстве оружия, закупках оборонительного вооружения вместе с Европой и антироссийских санкциях. Зеленский поблагодарил американские власти за поддержку и «положительные решения».
Ранее в МИД сообщили о готовности делегации РФ к новым переговорам с Украиной.