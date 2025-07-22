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В США заявили о сокрушительных ударах ВС России по ВСУ

MWM: ВС России нанесли сокрушительные удары по объектам армии Украины
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Евгений Биятов/РИА Новости

ВС России нанесли разрушительные удары по объектам ВСУ, ПВО Украины истощена. Об этом сообщает журнал Military Watch Magazine.

«Российские беспилотники и ракетные удары были особенно разрушительными из-за сильного истощения ПВО Украины», — говорится в сообщении издания.

Как сообщает MWM, источники в украинском правительстве заявили о запуске 426 беспилотников 22 июля. Масштаб и частота этих российских атак продолжали расти, поскольку оборонный сектор страны значительно увеличил масштабы производства одноразовых беспилотников.

До этого американская газета The Wall Street Journal сравнила наступление ВС России на Украине с движением лавы: российские войска продвигаются вперед и «поглощают города».

Ранее бойцы ВС РФ взяли под контроль донецкое село Новохатское.

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