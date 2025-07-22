Генерал польской армии в отставке Вальдемар Скшипчак скончался, ранее в этом году он пригрозил Калининградской области уничтожением. О смерти генерала сообщил глава МО Польши Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X.

«Мы получили печальное известие о смерти генерала Вальдемара Скшипчака», — сообщил он.

По словам главы оборонного ведомства, для Варшавы это «огромная потеря».

7 февраля Скшипчак назвал Калининградскую область России «оккупированной территорией» и пригрозил, что в случае войны НАТО с Россией она будет ликвидирована.

Пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Лысков тогда прокомментировал сделанные в Польше заявления о возможности захвата региона. Лысков сказал, что жителям Калининградской области нечего бояться, она находится под надежной защитой Балтийского флота.

Ранее в Литве назвали Калининградскую область своей частью.