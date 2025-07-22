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В ВСУ заявили, что в армии больше нет «львов»

WSJ: в украинской армии больше не осталось способных на подвиги львов
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Oleg Petrasiuk/AP

В армии Украины больше не осталось «львов», которые способны «на подвиги». Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на военных ВСУ.

«Львов 2022–2023 годов, которые были настоящими воинами, больше нет… Люди уже не способны на… подвиги. Теперь это война беспилотников», — приводит издание слова одного из боевиков ВСУ.

До этого та же газета отмечала, что в ВСУ в будущем могут появиться FPV-дроны, оснащенные искусственным интеллектом.

Один из боевиков армии Украины показал дрон с миниатюрной платой управления ИИ. После того, как пилот выбрал движущуюся цель, дрон может выполнить атаку автономно с расстояния около 650 метров даже в условиях помех РЭБ.

22 июля советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что в селе Великомихайловка Днепропетровской области фугасными авиационными бомбами (ФАБ) было уничтожено подразделение ВСУ, которое проходило обучение в Великобритании.

Ранее в США назвали «движущейся лавой» наступление ВС России на Украине.

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