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В ВСУ могут создать FPV-дроны с искусственным интеллектом

WSJ: в ВСУ могут появиться FPV-дроны с искусственным интеллектом
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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters

В ВСУ в будущем могут появиться FPV-дроны, оснащенные искусственным интеллектом, чтобы атаковать цели. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«FPV-дроны с искусственным интеллектом могут стать следующим большим достижением», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что один из боевиков ВСУ показал дрон с миниатюрной платой управления ИИ. После того, как пилот выбрал движущуюся цель, дрон может выполнить атаку автономно с расстояния около 650 метров даже в условиях помех РЭБ.

В ночь на 22 июля российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 35 беспилотников Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, девять из них уничтожили над территорией Брянской области, семь — над Ростовской, шесть — над Калужской, три — над территорией Самарской области.

Ранее в сети появилось видео загоревшегося после падения обломков БПЛА дома в Подмосковье.

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