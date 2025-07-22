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В Днепропетровской области уничтожили подготовленное в Британии подразделение ВСУ

Кимаковский: в Великомихайловке уничтожен подготовленный в Британии отряд ВСУ
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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В селе Великомихайловка Днепропетровской области фугасными авиационными бомбами (ФАБ) было уничтожено подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое проходило обучение в Великобритании. Об этом в интервью ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«В Великомихайловке ФАБами уничтожено целое подразделение. Большая часть его военнослужащих прошла подготовку на полигонах Британии», — заявил он.

По словам Кимаковского, недавно украинских военнослужащих перебросили на это направление для усиления обороны на участке фронта. Он отметил, что среди ликвидированных солдат есть люди с большим боевым опытом, которые участвовали в боях на других направлениях фронта, включая Курскую область.

До этого координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что командование украинской армии подготовило резерв из около 65 тыс. солдат, обученных иностранными инструкторами.

По его словам, резервные бойцы будут преимущественно специализироваться на использовании современных технологий ведения боевых действий. По его словам, солдат обучали работе с беспилотниками и применению искусственного интеллекта при массированных атаках роем.

Ранее стало известно, что ВС РФ формируют «огневой балкон» между Волчанском и Купянском.

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