Правительство учредило новый профессиональный праздник

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении нового профессионального праздника — Дня российской адвокатуры. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

Он теперь будет официально отмечаться 31 мая. Именно в этот день в 2002 году был подписан Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

«Установление профессионального праздника на официальном уровне позволит подчеркнуть важность адвокатуры как публично-правового института правовой системы России и ее высокое публично-правовое значение для российской государственности», — сказано в сообщении.

27 июня премьер РФ подписал решение о прекращении действия соглашения со Швецией по обмену информацией о ядерных установках и оперативному оповещению при ядерных авариях.

До этого Мишустин поручил Минпросвещения обеспечить подключение всех российских колледжей к федеральному проекту «Профессионалитет» в ближайшие годы и подготовить миллион квалифицированных кадров, соответствующих запросам рынка.

Ранее глава правительства рассказал об укреплении IT-отрасли в России.