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Правительство компенсирует Амурской области затраты на ликвидацию пожаров

Мишустин: кабмин компенсирует затраты на ликвидацию пожаров в Амурской области
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Правительство окажет финансовую поддержку Амурской области для борьбы с паводками и пожарами. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с губернатором региона Василием Орловым, передает ТАСС.

«Мы поддержим область, компенсируем затраты на ликвидацию, в том числе пожаров, чтобы также завершить строительство защитных и технических сооружений, необходимых от паводков, дам соответствующие поручения», — сказал глава кабмина, отметив, что ситуация с паводками и пожарами на Дальнем Востоке часто меняется в худшую сторону.

Губернатор же назвал ситуацию с пожарами в этом году «относительно контролируемой». При этом по паводкам Амурская область действительно является сложным регионом, подчеркнул Орлов и добавил, что в настоящее время строится дамба в селе Владимировка.

Накануне в правительстве сообщили, что на текущей неделе Мишустин совершит рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ. В понедельник, 21 июля, премьер-министр посетит Благовещенск, где осмотрит строящийся новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта, автомобильный пункт пропуска через госграницу «Кани-Курган» и одноименный таможенно-логистический терминал.

Ранее МЧС показало, как авиация тушит лесной пожар в Забайкальском крае.

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