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Мишустин едет на Дальний Восток

Мишустин 21 и 22 июля отправится в Благовещенск и Читу
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

В начале следующей недели премьер Михаил Мишустин совершит рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ. Об этом сообщает в Telegram-канале правительство РФ.

Согласно публикации, в понедельник, 21 июля, глава кабмина посетит Благовещенск. Там он осмотрит строящийся новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта, автомобильный пункт пропуска через госграницу «Кани-Курган» и одноименный таможенно-логистический терминал. Кроме того, Мишустин встретится с губернатором Амурской области Василием Орловым.

На следующий день премьер-министр отправится в Читу, где будет обсуждать развитие экспорта зерна. Ему также покажут Забайкальский краевой перинатальный центр. В графике главы правительства предусмотрена и встреча с губернатором края Александром Осиповым.

Накануне министр обороны Андрей Белоусов посетил объекты военной и социальной инфраструктуры в одном из гарнизонов Мурманской области. Во время визита ему в том числе показали фундамент детсада на 150 мест, который не могут построить с 2018 года. С 2021-го работы по его возведению не велись, а на недобросовестного исполнителя завели уголовное дело. При этом деньги на строительство учреждения уже выделены.

Ранее российский кабмин учредил новый праздник.

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