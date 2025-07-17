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В США раскрыли реальный ущерб Ирана от ударов по ядерным объектам

NBC: лишь один из трех ядерных объектов Ирана был уничтожен при ударах США
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Maxar Technologies/Reuters

Только один из трех ядерных объектов Ирана, которые подверглись бомбардировке США в июне, был полностью уничтожен, остальные пострадали «не так сильно», что дает Тегерану возобновить ядерные исследования. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал NBC.

«Один из трех объектов по обогащению урана в Иране, по которому США нанесли удар в прошлом месяце, был практически полностью разрушен, что значительно замедлило темпы работ. Однако два других объекта пострадали не так сильно», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что обогащение урана может возобновиться в ближайшие несколько месяцев, «если Иран этого захочет».

До этого тот же телеканал сообщал, что в США обсуждается возможность нанести дополнительные удары по двум менее поврежденным ядерным объектам Ирана, если Тегеран не согласится возобновить переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа по ядерной сделке.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп заявил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Ранее верховный лидер Ирана пригрозил противникам «более сильным ударом».

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