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Бывший советник Трампа описал план США по «отходу» от Украины

Бывший советник Трампа описал план США по выходу из украинского урегулирования
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Al Drago/Pool via CNP/Global Look Press

Бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент США Дональд Трамп ищет пути выхода из конфликта на Украине, несмотря на обещания предоставить Киеву новое оружие. Об этом он написал в статье для The Wall Street Journal.

Болтон пишет, что американский лидер, несмотря на то, что удовлетворил срочные просьбы Украины, избегает долгосрочных обязательств.

Экс-советник по нацбезопасности США также выразил мнение, что многие американские граждане, которые ожидали поддержки Киева от Трампа, надеются на эти обещания. Однако, по мнению Болтона, президент США все же может «умыть руки» после истечения 50-дневного срока, не предприняв никаких мер против России.

Экс-советник среди прочего выразил опасения, что второй президентский срок Трампа может привести к «полному провалу в оборонном бюджете» США.

14 июля Трамп выступил с заявлением об украинском конфликте. Американский лидер отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Помимо этого, американский лидер пообещал отправить на Украину новое оружие и технику, в том числе зенитные ракетные комплексы Patriot. При этом Трамп не стал раскрывать, сколько именно единиц техники Вашингтон собирается передать Киеву, и предупредил, что возместить стоимость машин должен будет Европейский союз.

Ранее в США раскрыли причину угроз Трампа России.

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