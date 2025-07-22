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Иран не исключил возвращения инспекторов МАГАТЭ в страну

Арагчи: Иран продолжает сотрудничество с МАГАТЭ
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Иран продолжает сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), не исключает, что в будущем в страну могут вернуться инспекторы агентства. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи в интервью телеканалу Fox News.

«Мы продолжаем с ними (МАГАТЭ. — «Газета.Ru») работать, нам нужен новый порядок работы, так как объекты были уничтожены. В зависимости от порядка работы это (возвращение инспекторов. — «Газета.Ru») возможно», — сказал глава МИД Ирана.

12 июля Арагчи утверждал, что сотрудничество Ирана с МАГАТЭ не прекратилось, однако примет новую форму, «что абсолютно естественно, учитывая существующую «на земле» реальность и произошедшие события». Министр добавил, что согласно законопроекту меджлиса, все последующее сотрудничество Тегерана с агентством будет регулировать Высший совет по нацбезопасности Ирана.

26 июня спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф объявил об официальном обнародовании закона, предусматривающего приостановку сотрудничества Исламской Республики с МАГАТЭ. Он подчеркнул, что взаимодействие с агентством не может быть возобновлено, пока не будет в полной мере гарантирована безопасность иранских ядерных объектов.

Ранее Трамп заявил о присутствии агентов Израиля на ядерном объекте Ирана.

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