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В Иране заявили о продолжении сотрудничества с МАГАТЭ

Арагчи: Иран продолжает сотрудничество с МАГАТЭ, но в другой форме
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Denis Balibouse/Reuters

Иран продолжает сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), однако форма этого сотрудничества вскоре изменится. Такое заявление сделал министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи, его слова передает РИА Новости.

«‎Наше сотрудничество с МАГАТЭ не прекратилось, однако примет новую форму, что абсолютно естественно, учитывая существующую «на земле» реальность и произошедшие события», — сказал глава иранского внешнеполитического ведомства.

Министр также добавил, что, согласно законопроекту меджлиса, все последующее сотрудничество Ирана с МАГАТЭ будет регулировать Высший совет по нацбезопасности Ирана.

26 июня спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф объявил об официальном обнародовании закона, предусматривающего приостановку сотрудничества Исламской Республики с МАГАТЭ. Он подчеркнул, что взаимодействие с агентством не может быть возобновлено, пока не будет в полной мере гарантирована безопасность иранских ядерных объектов.

25 июня законопроект о приостановлении сотрудничества с МАГАТЭ одобрил парламент Ирана. Согласно документу, установка камер наблюдения, разрешение инспекций и представление отчетов в МАГАТЭ приостанавливаются, пока не будет гарантирована безопасность ядерных объектов. В тот же день генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил за скорейшее возобновление инспекций в Иране, отметив, что их проведение будет опасным, поскольку на объектах могут оставаться неразорвавшиеся боеприпасы.

Ранее Трамп заявил о присутствии агентов Израиля на ядерном объекте Ирана.

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