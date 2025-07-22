Словакия решила увеличить закупки российского газа по льготам от ЕС

Словакия планирует увеличить закупки российского газа, воспользовавшись ограничениями на покупку энергетических ресурсов России для других стран — участниц Европейского союза. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Государственный поставщик энергии Словакии Slovensky plynarensky priemysel (SPP) намерен в следующем году обеспечить 100% своих потребностей в газе из России», — говорится в публикации.

Агентство отмечает, что Братислава планирует осуществить задуманное в то время, когда другие покупатели Евросоюза столкнутся с запретом на спотовые закупки.

Также Bloomberg со ссылкой на торгового директора SPP Михала Лалика утверждает, что «российский газ является для Словакии наиболее экономически выгодным, поэтому ему отдается приоритет». Он также выразил скептицизм на тему того, что прекращение поставок российского газа нанесет существенный ущерб финансам Москвы.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава никогда не поддержит инициативу Евросоюза об отказе от российского газа 1 января 2028 года. Он назвал инициативу ЕС «санкцией» и подчеркнул, что связывает ее с введенным 18-м пакетом рестрикций против России. Премьер Словакии подчеркнул, что голосование по этому пакету рестрикций должно состояться только после решения существенных рисков, связанных с инициативой по отказу от российских энергоносителей.

15 июля глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что Словакии были переданы предложения для того, чтобы Братислава одобрила санкционные меры против России.

Ранее Евросоюз запретил Чехии покупать российскую нефть.