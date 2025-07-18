Евросоюз запретил Чехии покупать российскую нефть

Евросоюз отменил разрешение на импорт нефти из РФ для Чехии. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС о принятии 18-го пакета санкций, передает ТАСС.
«Совет принял решение отменить разрешение на импорт нефти Чехией из России», — заявил он.
В 2024 году 42% импортированной Чехией нефти было поставлено по российскому трубопроводу «Дружба».
14 июля премьер-министр Чехии Петр Фиала попросил словацкого коллегу Роберта Фицо не блокировать 18-й пакет санкций против России.
Накануне ЕС согласовал 18-й санкционный пакет. В него вошли ограничения против российских судов, перевозящих нефть, меры в отношении ряда банков, расширение черного списка физических и юридических лиц, а также запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Евросоюз начал разработку 19-го пакета санкций в отношении России.
Ранее глава «Транснефти» рассказал о поставках нефти в Словакию, Венгрию и Чехию.